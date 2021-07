En varm og fugtig tirsdag: Fare for lokale byger

Temperaturene fejler dog ingenting. Mange steder vil den nå op omkring 25 grader.

- Den har ingen problemer med at kravle til vejrs, siger Thomas Mørk.

Skyerne vil dog fylde det meste af dagen, og eftermiddagen kan også byde på et par byger. Men sidst på eftermiddagen og aftenen vil der være håb for solen.

- Kigger vi længere ud på dagen, så er der bedre og bedre chance for, at skydækket går mere i opløsning, siger Thomas Mørk, der konstaterer, at den sidste del af dagen klart bliver den pæneste.

- Så ligner det bare generelt en pæn aften, siger han.