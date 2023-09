Udbygningen af den fynske motorvej over Vestfyn er færdig, og det skal fejres.

Derfor mødes transportminister Thomas Danielsen og borgmestre fra Assens, Odense og Middelfart kommuner i morgen for at markere, at der nu er et ekstra spor til bilisterne.

Vejdirektoratet har arbejdet på projektet siden 2019.

Fejringen foregår ved samkørselspladsen på Bogensevej ved Aarup, tæt på tilslutningsanlæg 55.