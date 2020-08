Endelig: Nu kommer sommervarmen til Fyn

Endelig kommer sommervarmen.

Sommermånederne har indtil videre kun budt på 15 sommerdage, og juli måned den koldeste juli i mere end 20 år.

Men nu gør sommeren comeback, og et højtryk vil i løbet af torsdag etablere sig øst for Danmark. Det sender vinden i syd og senere sydøst, og dermed henter vi sommervarme fra Mellemeuropa.

- Der ligger et højtryk øst for Danmark, og det pumper lun luft op nede fra kontinentet, hvor der er meget varmt. Så allerede fra morgenstunden er der altså i underkanten af de 20 grader, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Fra morgenstunden siger prognoserne, at vi får en flot dag over Fyn med ganske få skyer. Flere steder kan vi komme helt op i nærheden af 30 graders varme.

- I løbet af eftermiddagen kommer vi også pænt over de 25 grader, siger Per Christiansen.

Og med udsigten til 28 graders skyfrit solskin tænker du måske straks på stranden. Der vil du til gengæld hurtigt finde ud af, at badevandstemperaturerne ikke helt kan stå mål med vejret.

- Ja, altså det er jo ikke fordi det er så lunt øjeblikket, men det bliver lunere her de kommende dage. Det kræver sol, og der kommer en del sol på himlen i hvert fald frem til mandag og måske også længere ind i næste uge, siger Per Christiansen.

Femdøgnsprognosen for det fynske vejr siger lige nu, at vi får omkring 28 grader i hvert fald frem til mandag. Fra fredag vil vinden også nærmest lægge sig fuldstændig, så det bliver en rigtig lun weekend.