Endnu en fin forårsdag - men nattefrosten lurer i næste uge

Temperaturerne vil i løbet af eftermiddagen nå op på cirka 15 grader.

En enkelt byge og nattefrost

Et par regnbyger natten til søndag eller søndag bryder den ellers tørre periode for en ganske kort stund. Der er risiko for en enkelt byge eller to, men heller ikke mere, før det endnu engang bliver solen, der overtager.

Det fine forårsvejr med lune, tocifrede varmegrader om dagen fortsætter det næste lange stykke tid.

Dog er der endnu risiko for nattefrost i næste uge, og haveejere skal derfor have en smule tålmodighed endnu.