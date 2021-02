Endnu en iskold nat – men snart slår vejret om

Det er med at nyde vintervejret, mens vi har det, for sneen og den hårde frost kan hurtigt være væk igen. Og faktisk er der en del, der tyder på det.

- Der er noget af et vejrskifte på vej, siger TV 2 Vejrets Cecilie Hother.

Men inden da skal vi have en flot søndag, hvor der igen bliver gode muligheder for at se solen, ligesom store dele af Fyn lørdag var badet i solskinsvejr.

- Men søndag bliver ikke sol fra en skyfri himmel, som vi så lørdag, men mere de her høje skyer, der kan give lidt hvidt på himlen, siger Cecilie Hother.

Men ellers får vi en tør søndag med ganske lidt vind. Ser vi frem mod næste uge, sker der en forandring i vejret.

- Så er det, at vejrskiftet efterhånden træder igennem, og det gør det med den front, der passerer os mandag. Den kommer med noget sne, men også med noget slud og altså noget mere vådt nedbør, siger vejrværten.

Samtidig stiger temperaturen både om dagen og om natten.

- De lave temperaturer om natten er på retræte, siger Cecilie Hother.

Fra minus 15 til plus 5

Derfor kan natten til tirsdag blive den sidste nat i denne omgang med frostgrader, og allerede fra onsdag vil temperaturen ligge over frysepunktet i alle døgnets timer.

Det skyldes ikke mindst, at vinden går over i en sydlig retning, og vi får derfor ikke mere af den iskolde luft fra nord, der har sendt Danmark en tur i kummefryseren i de seneste dage,

For natten til søndag blev endnu en bidende kold en af slagsen med tocifrede minusgrader over hovedparten af Fyn. Den forgangne nat er den tredje i rækken af iskolde nætter, der kulminerede natten til fredag, da der i Horsens blev målt -20,7 grader tidligt fredag morgen.

Det var den laveste temperatur målt i Danmark, siden der 5. februar 2012 var -23,1 grader i Beldringe på Fyn, fortæller TV 2 Vejret.