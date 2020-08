Endnu en nat med mange støjklager

Natten til søndag var endnu en støjende nat på Fyn.

Fyns Politi har modtaget 37 klager om såkaldt 'musik til ulempe' i løbet af den varme lørdag aften og nat. Det er langt flere end normalt.

- Folk har jo behov for at være sociale, og når nattelivet er lukket, så må det jo være private fester i stedet, siger vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard.

I forrige uge udsendte Rigspolitiet et tweet, hvor de opfordrede folk til at skrue ned for de højlydte fester.

- Godt vejr er lig med udendørs hygge. Men husk at tage hensyn til naboer og forbipasserende, hvis du spiller høj musik. Du risikerer, at vi konfiskerer dit musikudstyr, hvis du ikke forstår budskabet og skruer ned for musikken, lyder det i tweetet.

Men fynboerne har åbenbart ikke lyttet til opfordringen. Langt de fleste af klagerne er dog blevet løst stille og roligt uden behov for sigtelser.

- Vi har kun givet én bøde. Resten er blevet løst, nærmest inden vi ankom til stedet, siger Peter Vestergaard.

