Endnu en solskinssøndag til Fyn

Dagen starter rigtig nok med temperaturer nær frysepunktet, men vinden er svag, og i løbet af dagen vil termometrene vise omkring seks plusgrader.

Flot februarafslutning

For langt de fleste bliver søndagen solrig og skyfri. Der kan dog være stedvis tåge omkring Lillebælt først på dagen, og i løbet af eftermiddagen er der også risiko for, at der kan komme havgus ind over det sydfynske.