Endnu en sommerdag venter på Fyn

Det er ganske lunt allerede fra morgenstunden på Fyn, og det bliver kun varmere, efterhånden som dagen skrider frem.



Der er dog lidt skyer på himlen flere steder i løbet af morgenen og formiddagen, særligt på det vestlige og nordlige del af Fyn.

- Men de forsvinder, og så bliver det mere og mere solrigt, siger TV 2 Vejrets Thomas Mørk.

Temperaturen kommer i løbet af dagen op omkring 25 grader, måske endda over 25 grader nord for Odense.

- Men det et fint og behageligt niveau for mange hen over eftermiddagen, siger vejrværten.

Frem mod aftenen vil det fortsat være skyfrit, og temperaturen vil holde sig over 20 grader, selv om det er blevet mørkt.

Solen går ned kvart over otte på Bornholm og en halv time senere i Nordvestjylland.

Badevandet er fortsat lunt

Hvis man lader sig friste af det pæne vejr og begiver sig en tur på stranden, kan man stadig finde ganske fine badevandstemperaturer rundt om Fyn.

Blandt andet ved Lohals, Lundeborg Strand, Smørmosen, Tørresø Strand og ved Troense er badevandet fortsat 22 grader.

Ved Flyvesandet er det målt til 21 grader, mens det i Nyborg er 20 grader.

Det viser nye tal fra TV 2's badevandsmålinger.