Endnu en sommerlig dag i det fynske

Allerede fra morgenen af kan fynboerne glæde sig over det lune vejr. Dagen starter ud med omkring de 15 til 16 grader, og skulle gerne minde meget om den solbeskinnede fredag.

I løbet af dagen kan temperaturerne også komme op omkring de 20-23 grader. Selvom der er et vekslende skydække, får vi stadig brug for solcremen denne lørdag.

Hvis der skulle risikere at komme et tungere skydække, så er det primært på det vestlige Fyn.

Det sommerlige vejr varer dog ikke længe.

Søndag byder på de samme varme grader, men det ser desværre også ud til, at søndagsvejret indeholder en del skyer om formiddagen. Nogle af disse vil også indeholde torden. Ifølge DMIs prognoser, så er det mest det nordvestlige Fyn, der kan stå for skud for byger og torden.