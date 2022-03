Endnu en tåget morgen - men så får solen fat

Fra morgenstunden skal bilister og andre trafikanter dog igen være opmærksom. Flere steder på Fyn vil veje og landskaber nemlig være indhyllet i dis.

- Det bliver tørt og solrigt fra morgenstunden, hvor temperaturen ligger omkring frysepunktet eller under. Så en kold start på dagen, siger TV 2 Vejrets Ellen Nybo.

I løbet af dagen vil solen stråler dog bryde igennem disen og få mere magt. Det kan også mærkes ud på dagen, hvor forårsfornemmelserne får fat.

- For langt de flestes tilfælde vil det være med blå himmel, sol og et termometer, der faktisk ligger et sted mellem seks og ni grader - lokalt måske helt op til ti grader, fortæller Ellen Nybo.