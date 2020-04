Endnu en tør forårsdag til fynboerne

Ugen åbner med endnu en tør dag og temperaturer som vil nå op på mellem 12 og 16 grader

Vinden bliver svag til jævn omkring nordøst og øst, og opholder man sig ved kysten vil der være pålandsvind og dermed noget køligere.

Natten til tirsdag bliver det tørt og klart vejr. Temperaturen vil falde til mellem 1 og 5 graders varme, og vinden bliver svag til let fra nord- og nordøst.

Mandagens vejr bliver således nærmest en kopi af weekendens - og det vil fortsætte frem til weekenden, der bliver aprils sidste.

Det betyder også, at havefolket skal holde øje med planterne i det spirende forår. Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra oven, så det kan være, at bør gå en ekstra gang ud i forårssolen med vandekanden.

