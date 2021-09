Endnu engang danner Fyn rammen om en eventyrlig julekalender

- At skulle tilbage til midten af 1800- tallet forventede vi ville blive en kæmpe udfordring locationmæssigt. Et stort puslespil, som muligvis også ville kræve en del studiebyg. Efterhånden som vi gik på opdagelse i mulige locations på Fyn, gik det dog hurtigt op for os, at vi faktisk kunne lykkes med at finde alt det vi skal bruge, siger hun og fortsætter:

- Locations og interiør står enten helt præcist fra den historiske periode eller kræver ganske lidt for at blive genskabt. Det er en kæmpe gave for produktionen, både økonomisk, kreativt og produktionelt. Ved at filme på rigtige locations forventer vi, at julekalenderen får et langt mere nærværende og autentisk udtryk.

En særlig ven

Historien udspiller sig på en af de fynske herregårde tilbage i 1800 tallet, hvor julen var et sjældent og kærkomment pusterum i en hverdag på en travl herregård fyldt med hårdt arbejde.