Endnu et rekordår: - Vi mangler sommerhuse

Egentlig er det jo glædeligt, at virksomheden har så travlt. Men hos Feriepartner Fyn ville de gerne kunne hjælpe endnu flere ferietrængende fynboer og danskere.

- Det største problem er, at vi godt kunne bruge nogle flere sommerhuse her på Fyn. Vi fik to ind i weekenden, de er lejet ud med det samme, siger Torben Jersild.

- Der er mange sommerhuse, der er blevet solgt til danskere, der ikke kunne komme til udlandet, og så er det klart, at de selv bruger dem.

I alt har Feriepartner Fyn 600 sommerhuse. Torben Jersild anslår at de lige nu står og mangler mindst 20 sommerhuse i alle størrelser fra på lørdag og frem til september og oktober.