Energi Fyn advarer mod strømpris på himmelflugt

På grund af begrænset sol og vindstille vejr vil prisen på strøm stige markant mellem klokken 16 og 20 tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Energi Fyn i en pressemeddelelse.

- I løbet af formiddagen er elprisen omkring 90 øre pr. kWh strøm, mens den, når vi rammer klokken 16, når op på 3 kroner pr. kWh, siger kommerciel direktør hos Energi Fyn Finn Andersen.

- Den topper mellem klokken 17 og 18, hvor den rene elpris når 4,41 kroner pr. kWh både øst og vest for Storebælt. Oveni den rene elpris skal man lægge transportbetaling til ens netselskab og afgifter til staten.

Ud over den manglende sol og vind påpeger direktøren, at strømforbruget er højere, når det er koldt, hvilket får prisen til at stige.