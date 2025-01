Energi Fyn varsler elpris på himmelflugt - her peaker den

Samme melding kommer fra Danske Slægtsforskere Odense, der har flere møder og arrangementer i huset hver måned.

- Vi havde det oppe i bestyrelsen tidligere på ugen, og det blev ikke godt modtaget. Det lyder som galimatias, hvis du spørger mig direkte, siger næstformand i foreningen, Søren Bay Kastrup.

Ombygning til kvart milliard

Arealet og bygningerne, hvor brugerhuset ligger, er udpeget til boligområde i en kommuneplan for Odense.

- Lige nu er det bare nogle tanker, om hvordan vi gør det her, og de arealer kommunen ejer, dem sætter vi i spil for at få hele dette store puslespil til at gå op, lyder det fra by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Windell (K).

Brugerhuset ligger lige over for Odense Stadion, som inden 2028 skal opgraderes for at leve op til en række skærpede krav, hvis der skal kunne spilles superligakampe på stadionet. En ombygning, der kan komme til at koste op mod 250 millioner kroner.

- Altså præcis hvad prisen bliver, og hvordan opbygningen kommer til at se ud; de to ting er afhængige af hinanden. Der er mange modeller i det her, men vi har en ambition om, at der skal skal spilles Superliga i Odense fra 2028, siger rådmanden.

Stadion giver gener i Bolbro

I august kunne Fyens Stiftstidende fortælle om en udviklingsplan for Odense Stadion, hvor tanken er en finansiering af en stadionombygning via salg af arealer og ejendomme omkring Odense Stadion.

Derfor frygter Bolbro Brugerhus, at de må afgive deres lokaler, så kommunen kan få råd til den nødvendig opgradering af Odense Stadion.

- Det kan ikke passe, at Bolbro skal betale for en udvikling af Odense Stadion. For den almindelige bolbroborger er der nok ulemper i form af trafik og parkering, siger Hanne Syrak.

Selvom der kun er tre år til, at de nye krav fra FIFA træder i kraft, har kommunen endnu ikke meldt ud, hvordan ombygningen skal se ud, og hvornår den skal i gang.

- Der er rigtig mange parter i det her, som skal finde sammen og finde økonomi i det her, og det er ikke på plads endnu.

Men kan du berolige brugerne af Bolbro Brugerhus med, at huset ikke bliver solgt, og pengene ikke går til ombygning af Odense Stadion?

- Jeg kan berolige beboerne med, at hvis der sker et eller andet derude, så starter vi med at sige det til dem i stedet for til pressen, siger Søren Windell.

For formanden for Bolbro Brugerhus er der kun én tilfredsstillende løsning.

- Hvis politikerne i Odense vil gøre noget godt for os, så sætter de en streg oppe ved fortovet og tager det her stykke ud af kommuneplanen.