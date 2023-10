Energianlæg skal holdes ude af beskyttet natur: - Så meget natur har vi heller ikke

Det mener Egon Østergaard, der er formand i DOF BirdLife i en reaktion på Regeringens udspil 'Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land'

DOF BirdLife advarer mod at ofre beskyttede naturområder til fordel for grøn energi.



- For udbygningen af grøn energi skal ikke ske, ved at man plastrer vores beskyttede naturområder til med energianlæg. Så kommer vi ganske rigtigt tættere på en løsning af klimakrisen, men samtidig øger vi biodiversitetskrisen, siger Egon Østergaard.



- Det er ikke fordi, der ikke må være vindmøller eller solceller i naturen. Men vi insisterer på, at vi skal passe på de områder, som er særligt afgørende for naturen. Natura 2000 og særligt fuglebeskyttelsesområderne skal holdes fri for vindmøller og solceller. Der må være plads til energianlæg uden for den beskyttede natur, så meget har vi heller ikke af den, siger Egon Østergaard.



Da statsministeren tirsdag i sidste uge åbnede Folketinget, åbnede hun også for, at kommende energianlæg kan bygges på bekostning af naturen.