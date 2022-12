Eneste fynskevalgte minister: - Jeg er meget glad for den post, jeg har fået

Kun én fynskvalgt folketingspolitiker har fået plads på den nye regerings ministerhold: Dan Jørgensen (S).

- Jeg har fået en post som udviklingsminister og minister for global klimapolitik, og det glæder jeg mig selvfølgelig helt utroligt meget til, siger Dan Jørgensen til TV 2 Fyn.

Den fynske minister afgiver sin post som klima-, energi- og forsyningsminister til Lars Aagaard (M), der er født og opvokset på Fyn, men overtager rollen som minister for udviklingssamarbejde fra Flemming Møller Mortensen (S).

Internationalt fokus

I stedet skal Dan Jørgensen ifølge ham selv fokusere mere på at få spredt de danske klimaløsninger til resten af verden.

- Nu skal jeg bevæge mig væk fra det danske fokus til det lidt mere internationale fokus, hvilket jeg synes er meget vigtigt, fordi vi er jo et lille land, og hvis vi for alvor skal gøre en forskel for klimaet, så skal vi have andre med. Så er det ikke nok, at vi kun gør det i Danmark, siger ministeren.

Dan Jørgensen fremhæver desuden, at Danmark skal være et foregangsland på klimaområdet.

I regeringsgrundlaget, der blev fremlagt onsdag, kom det frem, at målet om klimaneutralitet i Danmark skal fremrykkes til 2045, hvilket er fem år tidligere end hidtil.

Var ikke sikker på at blive ringet op

Det nye hold af ministre, der består af politikere fra både Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, blev præsenteret torsdag formiddag.

Frem til da kunne ingen vide sig sikre på, om de fik en plads som minister, men politisk analytiker Michael Kristiansen havde på forhånd spået Dan Jørgensen en god chance for at få en ministerpost.

Det betød dog ikke, at den nye udviklings- og globale klimaminister følte sig sikker på at få opkaldet om, at han skulle være minister.

- Man er altid meget spændt. Jeg var både spændt på, om man overhovedet blev ringet op, det er klart, men også hvad man i givet fald skal lave, og jeg må sige, at jeg er meget, meget glad for den post, jeg har fået, siger Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen er den eneste fynskvalgte politiker, der kan kalde sig minister, men på listen over ministre finder man også en fynsk overraskelse.