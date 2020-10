Enhedslisten: Kommunen må ikke kunne stjæle ledsagertid fra Ingrids datter

Borgere med udviklingshandicap kan som udgangspunkt få to typer ledsagelse.

Den første type hører ind under serviceovens §97, og den giver ret til 15 timers individuel og selvvalgt ledsagelse om måneden for voksne, ”der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.” Timerne i en ledsageordning kan opspares over en periode på seks måneder. Særligt for §97-ledsagelsen er, at kommunen kan foretage fradrag i de 15 timers ledsagelse for beboere i botilbud. Forudsætningen for dette fradrag er imidlertid, at borgeren modtager tilsvarende individuel og selvvalgt ledsagelse fra personalet i botilbuddet.

Den anden type ledsagelse under servicelovens §85, der omfatter beboere i botilbud. Her fastslås det, at beboere i botilbud har ret til socialpædagogisk ledsagelse efter §85, hvis de ikke kan færdes på egen hånd og hvis ledsagelsen til aktiviteter mv. bidrager til, at fastholde borgerens egen identitet, eller til at borgeren opnår en mere aktiv livsudfoldelse.

Kilde: Serviceloven.