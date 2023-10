Enhedslisten vil gøre den offentlige transport mere attraktiv

Enhedslisten er i dag kommet med et udspil til finanslovsforhandlingerne, hvor de blandt andet har lagt vægt på, at den offentlige transport skal prioriteres.

Det kommer efter, at vi her på TV2 Fyn den seneste tid har kunne fortælle, at flere fynske busruter skal lukkes. Det fynskvalgte folketingsmedlem Victoria Velásquez mener, at det er på tide, at vi igen gør den offentlige transport attraktiv.

- For at offentlig transport kan stå som et reelt alternativ til biler, skal det være muligt at komme til og fra arbejde og skole med offentlig transport, og det skal kunne gøres for rimelige penge, siger hun og fortsætter:

- Lige nu udsulter vi den offentlige transport mange steder, så der ikke er et reelt alternativ til bilerne i mange vandkantskommuner.

Blandt andet vil Enhedslisten sørge for, at nedlukningen af busruterne stopper. Det skal gøres ved at standse besparelserne og i stedet lade kommunerne vælge selv, om ruterne skal forsætte, eller om de skal omprioriteres.

Samtidig ønsker Enhedslisten at lave ”Danmarks-billetten” der til en fast månedlig pris skal gøre det muligt for brugeren at benytte offentlig transport i hele landet.

Forslaget er en del af Enhedslistens samlede udspil til finansloven til 2024.