Enorme dagbøder og seks års forsinkelse - Endelig aftale måske på vej

I månedsvis har en stor, uklar sky hængt over byggeriet af Nyt OUH - Fyns ubetinget største offentlige byggeri nogensinde.

Siden september har ingen kunnet svare på, hvornår supersygehuset, der skulle have stået klar helt tilbage i 2020, åbner. Budgettet, der foreløbig er skredet med knap en halv milliard kroner, har også vaklet.

Men i eftermiddag lander den endelige aftale måske. I hvert fald er der mandag lagt op til heftig mødeaktivitet i regionshuset i Vejle.

Først mødes udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling, som har det politiske ansvar for byggeriet af Nyt OUH. Klokken 14 stikker Forretningsudvalget hovederne sammen. Og klokken 15 er det Regionsrådets tur.

Alle udvalg har samme punkt på dagsordenen: En lukket byggesag, som kilder over for TV 2 Fyn bekræfter, netop er den forhandlingsaftale, regionen og den italienske entreprenør OHPT har forhandlet intenst om de seneste måneder.

En aftale, som en gang for alle skal slå fast, hvornår Nyt OUH står færdigt - og til hvilken pris.

Forsinkelser fordyrer

I september ændrede en kvartalsrapport den såkaldte trafiklysmarkering af Nyt OUHs økonomi fra gul til rød.

Dermed stod både økonomi og tidsplan nu i rød.

Ifølge rapporten var der overhængende risiko for, at supersygehuset ikke ville stå klar i 2026 som planlagt. Og at budgettet på i dag 8,7 milliarder kroner ikke ville holde.

I september lød meldingen fra Karsten Uno Pedersen (S), der er formand for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling, at der var udsigt til øget udgifter, da forsinkelserne medfører en forlængelse af projektorganisationen.

- Vi ved ikke, om de reserver vi har er nok. Reserverne er afsat til situationer som denne, og det er jo hensigten med dem.

Spørgsmålet er altså, om byggeriet med eftermiddagens aftale kan gennemføres inden for reserven, eller om politikerne skal ud og finde nye penge til projektet.

Enorme dagbøder

Konflikten om de enorme dagbøder, som Region Syddanmark har pålagt den italienske entreprenør OHPT siden december 2023, bliver formentligt også en del af aftalen, forventer kilder over for TV 2 Fyn.

Ifølge dr.dks oplysninger er dagbøderne i dag løbet op i et samlet beløb på 377 millioner kroner.

Omvendt har OHPT også varslet modkrav mod regionen. Men hvad de konkret består i er endnu ikke offentliggjort.

Regionsrådet mødes klokken 15, men den lukkede byggesag er sidste punkt på dagsordenen.