Enorme forskelle i statstilskud til danske museer: Ishøj-museum får 14 gange mere end Fyns største kunstmuseum

Kunstmuseum Brandts museumsdirektør håber dermed, at der bliver fokus på den nuværende fordeling op til det kommende folketingsvalg.

- Jeg er glad for, at der fra politisk side er tale om at prioritere feltet og måske tilføre flere midler til museumsområdet. Det, tror jeg, er den eneste forudsætning for, at vi får en realistisk museumsreform, siger Stine Høholt.

TV 2 Fyn har kontaktet Arken for at høre, hvorvidt de mener, at den nuværende fordelingspolitik er fair. De har afvist at kommentere og henviser til, at de afventer, at regeringen nedsætter en kulegravning af den nuværende kulturstøtteordning.

Ved du, hvem du skal stemme på til folketingsvalget 2022? Ellers kan du tage den store kandidattest her og finde din kandidat.