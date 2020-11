Ensomme ældre presser Ældre Sagens besøgsvenner

Seniorgymnastikken er aflyst. Banko-tirsdag er udskudt på ubestemt tid. Strikkeklubben kan kun besøges af maksimalt ti på én gang.

Aktiviteterne for de ældste fynboer er svundet ind under coronapandemien, og det betyder desværre, at flere seniorer føler sig ensomme.

Det mærker Ældre Sagens 5.000 besøgvenner.

- Dem er der kommet ekstra pres på. Der er endnu flere, som gerne vil have besøg, fortæller Ældre Sagens ensomhedskonsulent David Vincent Nielsen.

Risikerer at blive syge

I alt 430.000 ældre bor alene i Danmark, og det er ikke helt ufarligt at føle sig ensom over længere tid.

- Det er faktisk ret så farligt at være ensom over længere tid. Hvis man er ensom påvirker det både ens fysiske og mentale helbred. Man kan få hjertekarsygdomme, og det øger risikoen for demens og depression, fortæller ensomhedskonsulenten.

Derfor har Ældre Sagen oprettet Ældretelefonen, så man kan få en telefonven at tale med.

- Vi ser meget nødigt, at de gamle bliver så ensomme, at de bliver isoleret og syge af det, siger David Vincent Nielsen.

Ældre Sagen anbefaler desuden, at landets seniorer husker at holde sig fysisk i gang og får hjælp fra pårørerende og naboer.