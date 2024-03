EP-valg EUs digitale lov blev lavet i et sommerhus i Faaborg

Schaldemose er også uddannet fra SDU og så spiller hendes fynske sommerhus en central rolle, for den store lovgivningspakke, som EU har vedtaget, der skal sætte rammer for techgiganternes virke i Europa.



- Store dele af pakken blev forhandlet under corona, så jeg var med fra mit sommerhus i Faaborg. Og der var det mig, Christel, der sad for bordenden, og det faktisk mig, der har haft det meste at skulle have sagt omkring den lovgivning, konstaterer Christel Schaldemose.



Til juni skal Danmark vælge 15 politikere til Europaparlamentet og på mandag mødes ni af spidskandidaterne til debat i Odense. Her skal der blandt andet debatteres, hvordan EU håndterer klimakrisen, de digitale fremtid og andre af de store emner, som EU står overfor. Og netop klimaet er et af de emner, som Christel Schaldemose bliver et at de helt store emner i den kommende periode, hvor slagsmålet bliver om, der skal CO2-udledningerne skal reduceres med 90 procent eller 85 procent. Og så skal biodiversitet, natur og miljø også på dagsorden. Det er nemlig et emne, som får helt konkret betydning for fynboerne.

- Vi skal have kigget på PFAS og på hvordan vi bliver udsat for hormonforstyrrende stoffer. Det er også et problem på Fyn, fordi folk får svært ved at få de børn, som de gerne vil have, fordi det påvirker fertiliteten, når vi bliver udsat for for mange kemikalier, siger Christel Schaldemose.

Udover klima og miljø mener Christel Schaldemose også, at det er vigtigt, at EU har fokus på Europas sikkerhed.

- vi står jo i en ekstrem usikker verden med krigen i Ukraine og den geopolitiske situation, så jeg vil gerne være med til at gøre Europa tryggere for europæerne og for danskerne, og det handler jo om at vi skal tage større ansvar for vores egen sikkerhed. Vi bliver nødt til at blive mere uafhængige. Vi skal være klar over, at det altså er store dele af verden, der ikke nødvendigvis vil os det godt.

Vil også ha' en orden

Det var nok ikke alle på gågaden i Odense, der ville vide, hvem Christel Schaldemose var, hvis de fik vist et billede af hende, men med spidskandidaturet til Europaparlamentsvalget følger en pæn portion mere medieomtale af den fynske europapolitiker.

Medieomtale fik hun også, da hun i slutningen af februar sagde til avisen Politiken, at det var uretfærdigt, at EU-politikere ikke fik ordner af kongehuset, og hun da også var klar til at modtage en orden.