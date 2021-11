Epidemi vokser - fjerde uge i træk med kontakttal på 1,1

De seneste uger er coronasmitten steget. I sidste uge var der dagligt mellem cirka 3400 og 4100 nye smittetilfælde. Der blev her set de højeste daglige tal siden december sidste år.

Antallet af indlagte er samtidig fordoblet på mindre end en måned. Det er dog stadig under halvdelen af de indlæggelser, der var 4. januar, hvor der blev registreret det højeste antal indlagte under epidemien. Her var 964 smittede indlagt.