Epidemien kan stige: - Vi skal holde fast nu

Søndag er antallet af indlagte coronapatienter opgjort til 119. Det er en stigning på ni i forhold til lørdag. 14 af de indlagte er nye indlæggelser.

Det er ifølge professor og overlæge på Rigshospitalet Henrik Ullum på et niveau, hvor de danske hospitaler godt kan følge med.

- Det er vigtigt, at vi holder det der. For hvis vi tager epidemiens naturlige forløb, når det bliver dårligt vejr, så vil den stige.

- Så det er vigtigt, at vi holder fast på nuværende tidspunkt, siger professoren.

Vi skal passe på hinanden

Spørgsmål: Ser vi så ind i markant flere smittetilfælde?

- Det kommer meget an på, hvordan vi som befolkning reagerer. Hvis vi er forsigtige og passer på hinanden, så gør vi ikke.

- Hvis vi ikke er forsigtige, kommer vi helt klart til at se en stigning. Og så kommer vi til at se en stigning, der kommer til at blive et stort problem for vores sundhedsvæsen, lyder det fra Henrik Ullum.

Hen over det seneste døgn er der registreret et coronarelateret dødsfald. Det bringer det samlede antal dødsfald i Danmark op på 680.

Samtidig er der siden lørdag konstateret 451 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark, oplyser Statens Serum Institut søndag i sin daglige opdatering.

Henrik Ullum kalder Danmarks situation for "stabil i øjeblikket".

- Vi ligger betydeligt under, hvad vi ser i andre lande i Europa. Både med antal smittede, men især i forhold til dødsfald og nye indlæggelser, siger han.

Han peger på, at udviklingen i øjeblikket går den forkerte vej i lande som Tjekkiet, Spanien og Frankrig.

I søndagens opdatering fremgår det, at der er analyseret yderligere 31.562 prøver. Det er cirka 6.000 færre end i lørdagens opdatering, hvor der var 500 bekræftede coronatilfælde.

Ministeren er bekymret

Således er andelen af coronatest, som er positive, på det højeste niveau længe. Og det bekymrer sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi finder relativt mange smittede for tiden. Den seneste uge er en større andel af dem, vi tester, testet positive for corona.

- Det niveau, vi ser i øjeblikket i forhold til positivprocenten, er det højeste, vi har set længe. Den udvikling bekymrer mig, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Facebook.

Ministeren peger dog på, at færre har ladet sig teste i efterårsferien, samtidig med at der testes mere målrettet.

- Derfor fanger vi relativt flere smittede, lyder det fra Magnus Heunicke.

Husk de gode vaner

Udviklingen i epidemien har den seneste tid været relativt stabil i Danmark.

Værre ser det dog ud i store dele af Europa. En optælling fra nyhedsbureauet AFP - baseret på tal fra de enkelte lande - viser søndag, at antallet af dødsfald blandt coronasmittede i Europa har rundet 250.000.

Blandt andet i Italien registreres der nu rekordmange smittede, og også i Frankrig, Spanien, Holland og Storbritannien strammes restriktionerne.

- Dér er vi heldigvis ikke i Danmark, beroliger ministeren i sit opslag.

Han opfordrer dog til, at de gode vaner huskes, så pandemien ikke får yderligere tag i Danmark:

- Vi må huske på at holde afstand. Vi må huske at holde god håndhygiejne. Og vi må passe på hinanden, skriver ministeren vider og tilføjer:

- Vi må huske at blive hjemme, hvis vi har symptomer på coronavirus.

Antallet af nye coronatilfælde i Danmark toppede i slutningen af september, da der 25. september blev registreret 678 tilfælde.

I oktober har de daglige smittetal svinget mellem 290 og 536 nye tilfælde.

