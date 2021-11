Epidemikommission anbefaler mundbind i toget og detailhandlen, erfarer TV 2

Desuden anbefaler kommissionen ifølge TV2, at der skal vises et gyldigt coronapas på blandt andet statslige arbejdspladser, i kollektiv transport og videregående uddannelser.

Derudover skal en negativ test gælde i kortere tid. 48 timer for lyntest og 72 timer for pcr-test.

- Nu må vi se, hvad de kommer med, men det kunne selvfølgelig være at indføre mundbind i busser og tog for at dæmpe smittetrykket, siger Per Larsen, som er sundhedsordfører for De Konservative.

- Hvis eksperter mener, at vi skal tage det redskab i anvendelse, så synes jeg også, at det er en mulighed, der foreligger.

Pressemøde klokken 16

Sundhedsministeriet skriver desuden på Twitter, at der er pressemøde om coronasituationen onsdag klokken 16 i Udenrigsministeriet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm kommer til at være på stede på pressemødet.

Det er Folketingets Epidemiudvalg, som skal godkende, at der bliver indført nye og flere restriktioner. Det betyder helt konkret, at der ikke skal være et flertal i udvalget, som er imod eventuelle nye restriktioner.