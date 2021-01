Mystisk: Politi søger ejer til efterladt minigraver

En minigraver af mærket Kubota blev fredag fundet på Nordfyn.

Det er ikke hver dag, at Fyns Politi får melding om en ejerløs minigraver, og man undrer sig da også umiddelbart over fundet.

Måske er den stjålet og efterladt til senere afhentning? Eller også er årsagen mere lige til.

Under alle omstændigheder efterlyser Fyns Politi ejeren, så er det din minigraver, skal du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.

Et hurtigt opslag på internettet viser, at sådan en minigraver ikke er billig at anskaffe sig fra ny. Den kan hurtigt koste i omegnen af 100.000 kroner.

