Er det en ufo? Mystisk fænomen spottet på fynsk aftenhimmel

Onsdag aften blev der spottet et mystisk fænomen på den fynske aftenhimmel.

Men hvad der ved første øjekast måske kan ligne et stjerneskud eller en ekstra flad flyvende tallerken, er faktisk noget ganske andet.

Der er nemlig tale om en såkaldt Starlink-satellit.

Starlink er en international telekommunikationsudbyder, og som er datterselskab af det amerikanske rumfartfirma SpaceX, der er stiftet af verdens rigeste person, Elon Musk.

Selskabet blev for alvor kendt i februar 2022 - to dage efter Ruslands invasion af Ukraine, da Ukraine anmodede SpaceX om at aktivere deres Starlink satellit-internettjeneste som erstatning for internet- og kommunikationsnetværket i landet.