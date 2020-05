Er det mon din? Speciel bronzefigur fundet ved ransagning

Den 75 centimeter høje bronzefigur blev fundet af en civilpatrulje ved en ransagning i februar måned. Den har bogstaverne DZ skrevet ved foden af det ene ben.

Fyns Politi gætter på at figuren forestiller ridderen Don Don Quijote.

- Vi mener, at figuren sandsynligvis stammer fra et indbrud, men vi har ikke umiddelbart nogen oplysninger om en stjålet brozefirgur som denne i vores system. Så nu prøver vi ad anden vej, at finde ejeren. Den er jo ret speciel, så måske er der nogen som genkender den, siger leder af civilpatruljen Per Sterobo.

Hvis man genkender figuren kan man kontakte Fyns Politi på telefon 114.

Sådan ser figuren ud i sin helhed