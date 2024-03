Er din elcykel faktisk en knallert? Så kan det blive dyrt

Hvis din elcykel i virkeligheden er en knallert ifølge dansk lovgivning, kan bødestørrelsen hurtigt blive over 10.000 kroner, hvis du ikke har indregistreret den.

Det skriver Fyns Politi på Facebook.

Er din elcykel ikke CE-mærket, kan den køre uden du træder i pedalerne og går den et godt stykke over 40 kilometer i timen? Så kan du være helt sikker på, at den er gal, hvis du ikke har monteret en nummerplade bagpå.

Manglende nummerplade giver en bøde på 1000 kroner, manglende hjelm koster 1500 kroner, manglende kørekort må du slippe 7000 kroner for, og ingen forsikring koster 1000 kroner.

Og hvis man som forælder har købt sådan en ”cykel” til sit barn, kan man få en bøde på 2500 kroner for at overlade et køretøj til en person uden kørekort.

Ifølge Fyns Politi kan man få omtrent 100 kilo bland selv slik for de penge man kan spare, ved at overholde lovgivningen med sin elcykel.