Hvis du troede, at du kunne slippe for køen til at komme ind på Skattestyrelsens hjemmeside og se din årsopgørelse ved at vente nogle timer, så tog du fejl.

Dagen igennem har hundredetusindvis af danskere siddet i kø for at komme ind se deres årsopgørelser. I formiddags var antallet af dansker i kø omkring 300.000, men her til aften ca. kl. 18:30 er der endnu flere - knap 400.000 i kø.

Skattestyrelsen skriver, at der er over en times ventetid, men reelt er ventetiden nok en del længere.

Cheføkonom hos Dansk Erhverv Tore Stramer har tidligere i dag udtalt, at han vurderer at danskerne står til at få op imod 30 milliarder kroner tilbage i skat. Det svarer til 7.500 kroner i gennemsnit.

Skattestyrelsen skriver søndag aften på X, at borgere har logget på mere end 1,4 millioner gange for at se deres årsopgørelser.