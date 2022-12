Er du på boligmarkedet?: - Her er eksperternes råd

Sjældent er der blevet tjent så gode penge på at sælge sin bolig som sidste år. Renten var lav, og det var billigt at låne penge.



Krigen i Ukraine har imidlertid presset renten opad og pustet til inflationen og folk har færre penge mellem hænderne.

Er du en af dem, der er bruger juleferien på at kigge på din næste bolig, så får du her eksperternes råd.

Køb med hjertet...

- Lyt til hjertet. Lyt til om det er huset, anbefaler Søren Holst der er ejendomsmægler ved Real Mæglerne.

- Så er det måske knap så vigtigt, om huset har det rigtige energimærke. Og så er beliggenheden selvfølgelig vigtig. Det er beliggenheden man skal tænke på, for resten kan laves om.

Han bliver bakket op af Morten Nancke, der er partner ved EDC Poul Erik Bech.

- Beliggenheden er altid vigtig. Det er stort set det eneste, du ikke kan ændre på ved et hus.

...men husk at få hjernen med

Selvom begge mæglere understreger vigtigheden af, at man har hjertet med, når ens næste bolig skal vælges, så skal man også huske, at få de små grå oppe på øverste etage i spil. Det kunne eksempelvis være, når den endelige salspris skal forhandles.

- Få en rådgiver med ind over, anbefaler Morten Nancke. De fleste er ikke på boligmarkedet ret tit, hvilket vil sige, at man står i en uvant situation, når man skal forhandle. Der kan en god rådgiver hjælpe med at forhandle prisen på den ejendom, man er ved at købe.

- Derudover skal man have i tankerne, om boligen passer, både til de behov man har nu, men også til de behov man har senere i livet, da de fleste huskøb er en længerevarende investering, siger Morten Nancke og fortætter.

- Kig også på om boligen opfylder de krav, der er til nutiden, når vi snakker energi og isolering. Gør den ikke det, så sørg for, at det afspejler sig i prisen, så man kan lave de forbedringer der skal til.