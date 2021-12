For Anita Elisabeth Thomsen betød det, at hun gik på arbejde med en følelse af, at i dag kunne det være, at hun igen måtte svigte en af de patienter, hun ønskede at gøre sit bedste for.

- Jeg kunne ikke nå det, jeg ville. Hvis jeg kunne se en patient være ked af det og spurgte: Kan jeg gøre noget for dig? Så vidste jeg samtidig, at jeg ikke havde mulighed for at hjælpe. Derfor måtte jeg gå på kompromis med de ting, som betyder noget for mig. Det er mine kerneværdier, der handler om, at patienterne skal være trygge og glade. Det kunne jeg ikke holde til, siger hun.