Er gris eller lam bedst? I fremtiden får du et helt nyt mærke til din indkøbstur

- Vi ved fra vores undersøgelser, at forbrugerne rigtig gerne vil købe mere klimavenligt, men de har svært ved at overskue det, når de skal købe ind. Det er svært at veje den ene fødevarer mod den anden, og her vil et klimamærke altså kunne give en rigtig god information til forbrugerne i de få sekunder, de har fra de tager en hylde varer på hylden og putter den ned i indkøbskurven.

Gennem det seneste år har arbejdsgruppen laver undersøgelser og diskuteret alle relevante input til det kommende klimamærke.

Et af de store spørgsmål har været, om mærket skal markere den mest klimavenlige vare inden for en given varekategori, for eksempel oksekød, eller om mærket skal sammenligne alle fødevarer på lige fod med hinanden, så for eksempel oksekød kan sammenlignes med andre produkter.

Det er den sidste model, som arbejdsgruppen er endt med at anbefale i den rapport, de har afleveret til fødevareministeren. Altså versionen med en farvet trin-skala, der kan lede tankerne hen på det mærke, vi kender fra hårde hvidevarer, hvor faste kriterier deler varer ind i forskellige bogstaver og farver, fra rød til grøn.

Hvor tæt politikerne vil følge anbefalingerne, er nu op til den politiske proces.

Onsdag aften interviewer vi ministeren for netop fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), om regeringens ønsker til det kommende klimamærke. Du kan se med på TV 2 Fyn kl. 19.30 eller læse med på Fyens.dk.