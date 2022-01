Er restriktionernes dage talte? - Vi savner det i den grad

Ole Nielsen erkender, at det er med blandede tanker, at han glæder sig over Mette Frederiksens udmelding.



- Vi kan jo godt se, at smittetallene er, som de er. Omvendt lytter jeg også til dem, der har forstand på det, mere end vi andre har, at når vi går en lysere tid i møde, så skulle det jo blive sådan, at smittetallene faldt igen.

- Og det er også det, vi håber på, selvfølgelig, at det er den retning, tingene går. Omvendt så er en nedlukning næsten heller ikke til, at skulle holde ud én gang mere, fordi det har været hårdt for os på mange fronter, specielt økonomisk. Vi har ikke budgetteret med, at vi skulle have nedlukninger undervejs, siger Ole Nielsen.

Tingene skal trækkes i gang igen

Han frygter, at der kan gå en rum tid før folk igen vænner sig til, at gå i hallerne for at se sport eller andre forlystelser.

- Det er sådan lidt det billede vi ser rundt omkring, at tingene lige skal trækkes i gang igen. Det er de udfordringer vi står over for lige nu.

Ikke desto mindre er direktøren, klubben og spillerne klar, når - og hvis - der bliver trykket på genåbningsknappen.

- Det er vi klar til, og det glæder vi os til, at den dag det kommer. Det er jo det vi er her for og vi skal gerne have fyldt hallerne og få en masse gode oplevelser sammen.

- Vi savner det i den grad.