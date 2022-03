Erhvervsmillioner fordelt: 88 millioner kroner til robotindustri på Odense Havn

Færre penge til andre projekter

Udover midler til robotcentret på Odense Havn havde det fynske konsortium også søgt penge til blandt andet droneudvikling ved HCA Airport og autonom søfart i det sydfynske øhav.

Droneprojektet på Nordfyn får 8,6 millioner, mens der er 7,9 millioner kroner på vej til det sydfynske. Begge projekter havde søgt om væsentligt flere penge, men det er en god start, mener Svendborgs borgmester, Bo Hansen.

- Jeg synes, det er et rigtig fint beløb. Det er en kærkommen hjælp, så det er vi bare glade for. Og så kommer der en anden runde, hvor vi kan søge nogle flere penge. Samlet set er det jo rigtig godt for Fyn, siger Bo Hansen.

Pengene skal i første omgang bruges til at skabe et fysisk testcenter, hvor der kan skabes evidens, indsamles data og teste teknologien for autonome færger.