Erhvervsminister kalder Nordic Waste konkurs 'en skamplet'

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) kalder Nordic Wastes beslutning om at erklære sig konkurs, og dermed potentielt efterlade regningen til skatteyderne, for "en skamplet på den grønne omstilling".

Det skriver DR lørdag.

Selskabet Nordic Waste, som arbejder med at rense forurenet jord for at kunne genbruge det, indgav fredag konkursbegæring efter en sag om et stort og potentielt miljøskadeligt jordskred ved Ølst nær Randers.

Gårsdagens konkursbegæring kan betyde, at regningen på de 205 millioner kroner som virksomheden skulle stille i garanti for oprydningsarbejdet, kan ende hos skatteyderne.

- Det er meget tydeligt, at det her handler om at løbe fra regningen, og det er moralsk forkasteligt. På ingen måder noget, der karakteriserer dansk industri, siger Morten Bødskov (S) til DR.

Det er mangemilliardær Torben Østergaard-Nielsen, som siden 2021 sammen med sine døtre har været hovedaktionær i Nordic Waste.