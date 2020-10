Erhvervsskoler forudser færre elever efter aflyste folkeskolebesøg

Efter kritik fra både skoler og uddannelser er årets introforløb til ungdomsuddannelser for folkeskolens ældste elever aflyst på grund af frygt for at sprede coronavirus.

Eleverne plejer at besøge forskellige gymnasier og erhvervsskoler for at snuse til mulighederne - og hos de danske erhvervsskoler og -gymnasiers sammenslutning frygter man, at det vil betyde færre elever på erhvervsuddannelserne.

Ifølge Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, er det ud fra en sundhedsfaglig betragtning fornuftigt at aflyse årets såkaldte brobygning.

- Der har været en del bekymring fra elever, forældre og medarbejdere for, at der skulle blandes elever på kryds og tværs, siger han.

Men samtidig frygter Ole Heinager, at erhvervsuddannelserne taber to generationer af elever på gulvet.

En del af eleverne, der skulle have gennemført introforløbet i foråret, fik det nemlig også aflyst på grund af corona.

Han håber, at ministeren vil gå i dialog med uddannelserne om nogle alternative og coronasikre forløb - for eksempel ved at uddannelsernes repræsentanter kan besøge skolerne.

- Vores største udfordring er lige nu alle de elever, der ikke bliver introduceret til erhvervsuddannelserne.

- Det er et stort problem for os, fordi de fleste kender det almene gymnasium, men de færreste kender erhvervsuddannelserne og erhvervsgymnasierne og de muligheder, der er der, siger Ole Heinager.

For at lade folkeskoleelever snuse til ungdomsuddannelserne er der et obligatorisk introkursus i 8. klasse samt såkaldt brobygning i 9. og 10. klasse, hvor eleverne kommer ud og besøger forskellige uddannelser over flere dage.

Det finder typisk sted i løbet af efteråret, men kan strække sig helt frem til 1. marts.

Det har vakt massiv kritik, at tusindvis af skolelever fra folkeskolens afgangsklasser fra mandag sendes ud på landets ungdomsuddannelser og blandes på kryds og tværs.

Mandag morgen meddelte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) så, at årets brobygning bliver aflyst fra torsdag.