Eriksen får debut for Manchester United i testkamp

Christian Eriksen er ved at komme op i omdrejninger i Manchester United.

Lørdag optrådte danskeren for første gang i en rigtig kamp for sin nye klub, da han blev skiftet ind i anden halvleg i en testkamp mod Atlético Madrid på Ullevaal i Oslo.

Eriksen kom på banen i 69. minut i stedet for Scott McTominay og fik dermed sin uofficielle United-debut.

Kampen endte 1-0 til Atlético efter et mål af João Félix. Daniel Wass spillede den sidste halve time for det spanske hold.

Christian Eriksen blev 15. juli præsenteret som ny Manchester United-spiller.

Storklubben betalte ikke noget for danskeren, der formelt havde været klubløs, siden hans kontrakt med Brentford udløb ved udgangen af juni.

Tirsdag mødte Eriksen for første gang sine nye holdkammerater, da han deltog i sin første træning i United.

Onsdag deltog Eriksen ifølge lokalmediet Manchester Evening News i en uformel testkamp mod Wrexham fra femtebedste række, som blev spillet bag lukkede døre.

Her var Eriksen en del af et hold med mange reserver, og danskeren scorede ifølge Manchester Evening News på et direkte frispark i en 4-1-sejr.

Manchester United indleder officielt 2022/23-sæsonen næste søndag hjemme mod Brighton i Premier League.