Eriksen får ingen særbehandling til træning i Brentford

- Der vil ikke være nogen regler. Nu er det ikke en skade, han har haft. Det er en speciel situation, så jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet.

- Hvis vi har en korsbåndsskadet spiller, som kommer tilbage, så skal spilleren lave en masse løb, før at han bliver integreret i fuld kontakttræning.

- Men der er ikke noget til hinder for, at Christian kan træne med for fuldt drøn fra mandag. På ingen måde. Det bliver kun fedt at se ham på banen, siger Thomas Frank.

Klar til kamp

Eriksen faldt om med hjertestop i den første EM-kamp for Danmark mod Finland 12. juni. Siden har midtbanespilleren ikke spillet en kamp.

Det kan han snart gøre for Brentford i den engelske Premier League, og det bliver et stort øjeblik for alle, lyder det fra Thomas Frank.