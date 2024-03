Eriksen hyldes for bestemt episode i landskamp

Det danske fodboldlandshold skuffede lørdag aften med 0-0 i Parken mod Schweiz.

Dagen derpå får spillerne kritik for den svigtende offensiv, selv om Christian Eriksen hyldes for sit frisparksforsøg, som var tæt på at få Danmark på måltavlen.

- Eriksen med en enkelt eller måske to klasseafleveringer og et fremragende frisparksforsøg, men generelt spillede trioen med livrem og seler, skriver Tipsbladets chefredaktør, Allan Olsen, i sin klumme.

TV 2 Sports fodboldekspert, Morten Bruun, giver fynboen karakteren 4 ud af 10 i sin analyse af kampen.

- Han havde Danmarks farligste forsøg. Men han havde også flere ukarakteristiske boldtab. Vi må og skal have større forventninger til en spiller som ham. Han skal jo være vores kreatør, lyder det fra Morten Bruun.