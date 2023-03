Eriksen og Axelsen sagsøger bettingfirma

23 af de største danske sportsstjerner - herunder fynske Christian Eriksen og Viktor Axelsen - har via deres fagforeninger sagsøgt bookmakeren Bet365 i en sag om markedsføring og ulovlig brug af imagerettigheder.

De 23 sportsstjerner forlanger samlet 4,8 millioner kroner plus procesrenter i erstatning for uberettiget at være blevet brugt i markedsføringsøjemed af bookmakeren. Bortset fra to tilfælde mener bookmakeren ikke at have gjort noget forkert.

Det fremgår af dokumenterne i sagen, som Sø- og Handelsretten skal behandle tirsdag og onsdag i næste uge.

Sportsstjernerne er repræsenteret af deres fagforeninger: Spilleforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF).

Førstnævnte repræsenterer 21 fodboldspillere, heriblandt Christian Eriksen, Simon Kjær, Kasper og Peter Schmeichel og Pernille Harder. Håndbold Spiller Foreningen repræsenterer Mikkel Hansen, mens DEF repræsenterer badmintonstjernen Viktor Axelsen.

- Denne sag er anlagt, fordi sagsøgerne har konstateret, at Bet365 utilbørligt og uden samtykke har udnyttet velkendte atleters personnavne og -billeder i markedsføringsøjemed på Bet365's virksomhedsprofiler på Facebook og Twitter i strid med almindelige retsgrundsætninger og god markedsføringsskik, jf. markedsføringsloven, lyder det blandt andet i sagsøgers påstandsdokument.

Brugt ufrivilligt

Christian Eriksen mener, at han ufrivilligt er brugt som reklamesøjle i mindst 29 tilfælde, og han har det største erstatningskrav i sagen på 1,45 millioner kroner. Kasper Schmeichel har det næststørste på 500.000, og derefter følger Pernille Harder, Peter Schmeichel, Simon Kjær, Lasse Schöne og Viktor Axelsen.

Opslagene fra Bet365 blev lavet fra 19. februar 2019 til 11. marts 2021. Derefter rejste fagforeningerne et erstatningskrav mod bookmakeren, men bookmakeren afviste at have krænket atleternes imagerettigheder og afviste derfor også at betale erstatning. Opslagene på de sociale medier blev dog slettet.

Bet365 anerkender nu, at Christian Eriksen er berettiget til erstatning - men på mindre end de 1,45 millioner kroner, som erstatningskravet lyder på. Også Lasse Schöne er blevet brugt i en sammenhæng, hvor han burde være berettiget til et vederlag, erkender bookmakeren.

I sagens 21 andre forhold ankes påstandene til frifindelse - subsidiært frifindelse mod at betale et lavere erstatningsbeløb, end det sagsøgerne ønsker.

Christian Eriksen, Pernille Harder, Lasse Schöne, Mikkel Hansen og Viktor Axelsen ventes at skulle afgive partsforklaring i Sø- og Handelsretten. Det skal efter planen foregå via en videoforbindelse.