Eriksen om hjertestop: Det gik først op for mig i ambulancen

Den 29-årige fynbo brød tirsdag for første gang tavsheden efter kollapset i Parken i juni.

I de første bidder af et stort interview med DR var budskabet, at han gerne ville sige tak til alle dem, der har tænkt på ham - og så slog han fast, at han vil tilbage på fodboldbanen og med til VM i Qatar senere i år.

Onsdag har DR frigivet et nyt indblik i det store interview, og her fortæller Christian Eriksen, at han kan huske alt fra hændelsen. Undtagen de minutter, hvor han "var sendt i himlen", som han siger det.

Han følte blot, at han havde sovet.

- Fuldstændig. Det er ligesom om, du vågner... Da jeg vågner og bliver trykket på brystet, er det ligesom at være meget fjern. Det er ikke som en drøm. Det virker som om, jeg bare har været fjern.

- Jeg kan ikke huske noget. Normalt med drømme kan jeg huske bidder. Men jeg kunne ikke huske fra, da jeg er væk og så ja, siger han.

Indopereret pacemaker

Christian Eriksen blev først behandlet på græstæppet, og siden blev han fragtet til Rigshospitalet, hvor han gennemgik undersøgelser.