Eriksen scorer i ydmygelse af Chelsea

Christian Eriksen scorede til 2-1, da Brentford tog en overraskende sejr på 4-1 over Chelsea i Premier League.



Comebackeventyret fortsatte lørdag for Christian Eriksen.

Her kom den danske fodboldprofil for første gang på tavlen for Brentford, da holdet overraskende vandt med hele 4-1 over Chelsea i Premier League.

Eriksen scorede til 2-1 og sendte dermed Brentford i front, efter at holdet var kommet bagud 0-1. Han har nu scoret i tre kampe i træk på tværs af både klub- og landshold.

Sejren sender Brentford op på 33 point. Det rækker til en 14.-plads i Premier League. Der er 11 point ned til første hold under nedrykningsstregen, Watford.

Chelsea ligger nummer tre, nu med 14 point op til topholdet Manchester City. Der er otte point ned til første hold uden for top-4, Tottenham.