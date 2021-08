Eriksen sender hilsen til niårig pige med hjerteproblemer

Evie så hændelsen i Parken, og få dage senere fik hun selv beskeden om, at hun skulle have en pacemaker, fordi hun lider af en hjertesygdom, skriver hendes mor, Nicci Martin, på Facebook.

Derfor skrev hun en besked til Christian Eriksen. Den nåede frem, og nu er den besvaret. På Facebook har Evies mor offentliggjort videohilsenen fra den danske fodboldstjerne.

- Hej Evie. Tak for det dejlige brev. Jeg har lige læst det igennem, siger Christian Eriksen i begyndelsen af videoen.

- Jeg håber, du har det godt og er ved godt mod før operationen. Det er aldrig sjovt at være på hospitalet, men jeg ved, at lægerne ved, hvad de gør.

- Jeg er sikker på, du vil vende tilbage til dit normale liv meget hurtigt. Det gjorde jeg selv, og jeg er sikker på, det er det samme for dig. Jeg vil ønske dig alt det bedste, og forhåbentlig ses vi i fremtiden, siger Christian Eriksen.

Nicci Martin takker danske Kasper Lynge Esmann for hjælpen med at formidle kontakten til Dansk Boldspil-Union (DBU).

På sin Facebook-profil skriver Kasper Lynge Esmann, at han gennem de sociale medier kom i kontakt med den engelske familie, som forgæves havde forsøgt at få kontakt til Christian Eriksen.

Derfor satte han sig til tasterne og skrev Evies historie til DBU.

Kommunikationschef i DBU Jakob Høyer bekræfter over for Ritzau, at unionen har formidlet kontakten, og at det har været Christian Eriksens valg at lave videoen.

Siden Christian Eriksen faldt om og blev genoplivet i EM-kampen mod Finland, har han taget en pause fra mediemøllen. De færreste har således hørt fra fynboen, der har restitueret i sit hus i Odense.

For nylig vendte han tilbage til sin klub, Inter, hvor han hilste på holdkammerater og trænere, og meldingen fra Italien var, at Eriksen er i god form både mentalt og fysisk.

Det er endnu uvist, om Christian Eriksen genoptager fodboldkarrieren. Han følger i øjeblikket en plan, som danske læger har lagt.

Det står imidlertid klart, at Christian Eriksen ikke kommer til at spille i Italien, så længe han har pacemaker. Italienske protokoller foreskriver således, at man ikke kan blive godkendt som sportsudøver, hvis man har pacemaker.