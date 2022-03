Eriksens landsholdscomeback forsinkes af coronasmitte

Eriksen har været væk fra landsholdet, siden han faldt om med hjertestop i Parken under sommerens EM-slutrunde i kampen mod Finland.

For nylig gjorde han comeback på banen efter at have lavet en kontrakt frem til sommer med Premier League-klubben Brentford.

Eriksen har hurtigt vist antydninger af fordoms niveau, og det fik landstræner Kasper Hjulmand til at udtage ham til de kommende testlandskampe mod Holland og Serbien.

De spilles henholdsvis 26. og 29. marts. Der er ikke meldinger om, hvorvidt Eriksen kan nå at komme i spil til den første kamp, som er ude mod Holland.