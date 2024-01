Erstatning til minkavlere stiger med over seks milliarder

I november 2020 nedlagde den daværende S-regering det danske minkerhverv.

Dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten - og den bliver højere end først ventet.

Erstatningsudgifterne til minkavlerne stiger med 6,3 milliarder kroner. Det oplyser fødevareminister Jacob Jensen (V) til Ritzau.

- De første 51 afgørelser fra Taksationskommissionen er nu landet. Der kan Fødevarestyrelsen se, at de erstatningsniveauer, der ligger i de afgørelser, er højere end tidligere vurderet, siger Jacob Jensen.

- Det er selvfølgelig stadig et skøn, fordi vi kommer jo først i mål, når vi har alle afgørelserne færdiggjort. Men det her er et bedre skøn, end det vi havde tidligere.

Jacob Jensen orienterede i oktober 2023 Folketinget om, at udgifterne til erstatningerne ville blive højere end først antaget. Den gang blev det vurderet til at være omkring to milliarder højere.