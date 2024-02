Eskelund-familien mistænker Nordea for urent trav - livsværk endte hos bankens storkunde

Flere mulige købere af Fyns største svinebrug - Eskelund på Vestfyn - kritiserer over for Børsen banken Nordeas rolle i forbindelse med salget af gården tilbage i 2020.

Flere kilder fortæller til mediet, at "banken ikke virkede interesseret i at handle med andre potentielle købere," da banken solgte gården til en af landets største bønder - og deres egen kunde - Niels Rauff Hansen.

Prisen endte på 167,8 millioner kroner. Det, selvom en anden interesseret køber bød 178 millioner kroner.

I november sidste år kom det frem, at Eskelund-familien har politianmeldt Nordea med beskyldninger om mandatsvig og for at have påført familien et tab på over 90 millioner kroner.

Tredje generation af familien Eskelund - med Erling Lerche-Simonsen i spidsen - stævnede Nordea for 50,2 millioner kroner i erstatning for den lukning af flere renteswap, som banken gennemførte i 2020.



"Det kan vi ikke acceptere"

Da swapaftalerne blev lukket, var værdien negativ, men familien og Nordea er ikke enige om de beregninger, banken havde lavet for at finde frem til, hvor meget der skulle betales til banken.



Ifølge Børsen var de daværende ejere af Eskelund ikke en del af salget tilbage i 2020, da slægtsgården blev solgt til Niels Rauff Hansen. Samtidig havde de skrevet under på, at de ikke måtte miskreditere Nordea i ord og handlinger.

Det er først nu, hvor alle lånene er betalt ud, at familien har fået indsigt i, hvordan Nordea har ageret. Og det er med disse oplysninger in mente, at de mistænker Nordea for urent trav, hvilket har kostet familien et tocifret millionbeløb.

- Nordea har fået alle de penge, de havde til gode hos os. Det er de naturligvis i deres gode ret til, men det har vi betalt en alt for høj pris for. Derudover har de hjulpet en af deres største kunder med at købe vores virksomhed til spotpris. Det kan vi ikke acceptere,” siger Erling Lerche-Simonsen til Børsen.



Niels Rauff Hansen afviser over for Børsen al kritik, der rettes mod ham i forbindelse med købet. Nordea har ikke ønsket at kommentere kritikken, lyder det.