Et år med corona: Dét husker fynboerne året for

Er samfundssind, PCR-test, incidenstal og pandemi også ord, der er blevet tilføjet din ordbog i løbet af det seneste år?

Siden 11. marts sidste år har Fyn og resten af verdenssamfundet været præget af coronaviruspandemien, som har resulteret i dødsfald, nedlukninger, genåbninger og massive økonomiske udfordringer.

TV 2 Fyn har spurgt jer, hvad I bedst husker det seneste år for, og det indeholder alt fra en hamstring af toiltpapir og vandskade til graviditet og nærvær med børnene.

For selvom coronavirusset har bragt meget skidt med sig, har der også været plads til andre ting i jeres liv.

" Jeg var så enormt heldig at modtage to nye lunger i starten af Corona. Det blev en noget anderledes oplevelse at være på Rigshospitalet uden at måtte få besøg. Kun de første dage måtte min mand være der. Nu glæder jeg mig til at Danmark og Europa åbner op, så jeg kan leve mit nye liv. Bente Naundrup Jensen

" Min ferie til Provence gik i vasken. I stedet holdt vi 14 dejlige dage i sommerhus i Øster Hurup i det dejligste sommervejr. Tina Laustsen

" Jeg blev gravid, jeg fik nyt job OG jeg blev gift - det er faktisk dét, der står klarest i min bevidsthed. Margith Brenøe Kamp

" Tja, mit liv ændrede sig ikke meget i starten af det hele. Men fik da smidt 35 kilo, mens andre klager over de tager på. Idag kan det godt mærkes at tingene er lidt anderledes, mundbind skal huskes hele tiden, julegaven er endnu ikke byttet (butikken er i et center), at skulle finde motivation til hjemme træning, når ens fitness center er lukket ned. Jeg håber afspritning i butikkerne er noget der kommet for at blive, da det skåner butiksansatte for en del sygdom, og der ved gavner samfundet. Men jeg glæder mig til at vi kan slippe mundbindet og gå ud og spise og mødes. Mette Bang Christensen

" Jeg blev endelig mormor. Karen Marie Kjær Jensen

" Husker den 11. marts som var det i går. Men bedst af alt så husker jeg dagen, hvor der flyttede nogen ind i lejligheden ved siden af mig og min søn. Det viste sig at blive en veninde for livet. Så min søn og jeg har verdens bedste coronaboble. Var de to dejlige hoveder ikke flyttet ind, havde coronanedkulingen været noget helt andet. TAK Louise og N for lige at vælge denne adresse, og fordi at I er sådan nogle dejlige mennesker! Sabrina Seliger Vinther Lykke

" Hvad jeg husker bedst? Jeg blev opstillet som kandidat til at blive spidskandidat for Socialdemokratiet til Regionsrådsvalget (det var dog en anden, der blev valgt), jeg kom ud og mødte en del forskellige socialdemokrater i regionen og min kone blev gravid, efter at vi havde opgivet, at få børn. Michael Bøtker Møller Nielsen

" Nærvær med mine børn og min mand på en helt anden og mindre hektisk og stressende måde. Mindre sygdom og færre perioder med snottede næser. For første gang i 7-8 år, har jeg ikke lagt mig ned i 14 dage med influenza. Jeg får snart en vaccine. Livet er skønt. Ena Loncar Vagner

" Hamstring af toiletpapir. Henrik Hansen

" Første gang jeg måtte erkende ikke at måtte give et kram til mine nærmeste. Første gang, jeg skulle bruge mundbind. Det var en stor overvindelse, men nu føles det helt naturligt. Alligevel glæder jeg mig til den dag, hvor vi kan kramme løs og smide det forhadte mundbind helt væk. Poul Erik Nielsen

