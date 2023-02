Et år med krig: Hundredevis af generatorer sendt fra Fyn til Ukraine

Fredag har Ukraine har været hærget af krig i et år.

Det markeres på Fyn ved at sende endnu en lastbil fyldt med donerede generatorer mod Ukraine.

Egentlig troede Rotary, der står bag indsamlingen, at lastbilen med privat donerede landbrugsgeneratorer ville blive den sidste af sin slags.

Men efter foreningen er begyndt at annoncere indsamlingen i flere landbrugsfagblade, har der været en lind strøm af donationer.

- Da jeg lukkede kontoret i går, stod der ti mennesker i kø, der også gerne ville donere deres generatorer, forklarer logistikkoordinator Preben Greibe og uddyber:

- Vi kan mindst fylde en lastbil mere og sende mod Ukraine.

Lastbilen, der afgår fra Nordfyn fredag, er fyldt med flere end 30 generatorer.

- Folk har været utroligt hjælpsomme, siger Preben Greibe.

- Mange af de landmænd, som har doneret en generator, har sørget for, at der har været en dansk tekniker, der har tjekket, at de virker, inden de giver den væk. Det har jeg virkelig respekt for, siger han.

Generatorerne, der er på vej mod Ukraine i denne omgang, adskiller sig fra de tidligere donerede maskiner, fordi de er motorfri og i stedet skal tilkobles en traktors motor, hvilket gør dem meget driftssikre.